Trânsito e transportes são alterados para jogo Manaus x Tombense neste sábado (30)

Para o jogo Manaus x Tombense, neste sábado, 30/10, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará mudanças na circulação dos veículos e dos ônibus para atender aos torcedores que irão assistir ao jogo de futebol na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul. Cerca de 60 agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão monitorando e orientando os motoristas sobre as intervenções nas vias.

No sentido bairro/Centro, a avenida Constantino Nery será interditada, a partir das 13h, entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira. A rua Flaviano Limongi será interditada das 6h às 18h e apenas as delegações e viaturas de serviços poderão acessar a via.

Os veículos que trafegam na avenida Constantino Nery em direção ao Centro serão direcionados para a avenida Lóris Cordovil, acessarão a avenida Belmiro Vianez, depois a avenida Pedro Teixeira e retornarão para a avenida Constantino Nery ao lado da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Para garantir a segurança viária dos pedestres e demais veículos, o sentido Centro/bairro da avenida Constantino Nery será interditada das 17h às 19h, entre os trechos da avenida Torquato Tapajós até a avenida Darcy Vargas.

O IMMU desviará o trânsito no sentido bairro para as avenidas Djalma Batista e Mário Ypiranga. Os motoristas também poderão acessar outras rotas como opção em direção ao bairro.

Transporte

Fiscais de transportes e agentes de trânsito do IMMU estarão nas imediações da Arena da Amazônia para orientar motoristas e população em geral quanto às opções de desvios do tráfego e do transporte coletivo.

A partir das 13h do sábado, será iniciado o desvio do trânsito na avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro – As linhas 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 357, 430, 444, 455, 454 seguirão o itinerário normal até a avenida Torquato Tapajós e serão desviadas para a avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida João Valério e Constantino Nery e seguem a rota normalmente.

A Estação Arena, no horário de 13h as 19h, ficará sem operação, e as linhas deverão realizar os desvios propostos até o T1, com desembarque no sentido bairro/Centro e embarque no sentido Centro/ bairro nos pontos de parada sinalizados, retornando ao itinerário normal após às 19h.

Para atendimento, a Estação São Jorge continuará realizando embarque e desembarque das linhas 652 e 540 e as demais linhas serão desviadas para avenida Djalma Batista, conforme programação, retornando ao itinerário normal após às 19h.

As linhas 356, 448, 500, 560, 640 seguirão normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Elvira Dantas (Centro de Convivência Madalena Arce Daou), na avenida Brasil, retornam para a avenida Constantino Nery (T1) e segue itinerário normalmente.

Os ônibus que circulam na avenida Pedro Teixeira também terão o itinerário alterado – As linhas 010, 207, 214 e 223 seguirão itinerário normal até a rua Dom Pedro, rua Paxiúbas, avenida Doutor Theomário Pinto, depois contorna a rotatória das Letras, segue pela a avenida Doutor Theomário Pinto, avenida Djalma Batista e segue a rota normalmente.

No sentido Centro/bairro – as linhas 010, 207, 214 e 223 circulam com no itinerário normal até a avenida Djalma Batista, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (rua 8), rua Professora Rosa Gomes (esquerda), rua Professor Abílio Alencar (rua 4) e segue itinerário normal.

As linhas 213, 219, 215, 227, que circulam pela avenida Lóris Cordovil seguirão o itinerário do sentido bairro/Centro normalmente até avenida Constantino Nery depois acessam a avenida Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista e seguem o itinerário normal.

No sentido Centro/bairro

As linhas 213, 219, 215, 227 vão seguir o itinerário Normal até a avenida Constantino Nery, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (rua 8), rua Professora Rosa Gomes (esquerda), rua Professor Abílio (rua 4), e seguem o itinerário normal.

Ônibus que circulam na avenida Darcy Vargas – Sentido bairro/Centro, linhas 678, seguem itinerário normal até avenida Darcy Vargas, avenida Doutor Theomário Pinto, contornam a rotatória das Letras, avenida Jacira Reis, rua Rita Gama Barros (Semáforo próximo ao Habib’s), avenida Pedro Teixeira e segue itinerário normal. As linhas 118, 540, 652 seguirão itinerário Normal até avenida Darcy Vargas, avenida Doutor Theomário Pinto, contorna a rotatória das Letras, avenida Doutor Theomário Pinto, acessa a avenida Constantino Nery e segue normalmente o itinerário.

Desvio das linhas da Estação Arena – E2

As linhas A036, A200, A204, A222 (Via Constantino Nery) – Sentido Bairro/T1, seguirão o itinerário Normal até a avenida Pedro Teixeira, rua Paxiúbas, avenida Doutor Theomário Pinto, contorna a rotatória das Letras, avenida Doutor Theomário Pinto, avenida Constantino Nery, T1, retorna na Praça da Saudade.

No sentido T1/Centro as linhas A200, A204 e A222, vão seguir o itinerário normal avenida Constantino Nery, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emílio Ruas, avenida São Jorge, avenida Pedro Teixeira e segue para a avenida Dom Pedro.

A linha A036 segue o itinerário normal até avenida Constantino Nery, avenida Brasil, rua Amaral dos Santos, rua Edna Pereira, rua Vicente Torres Reis, rua Emilio Ruas, avenida São Jorge e segue para a avenida Coronel Teixeira.

As linhas que circulam pela avenida Djalma Batista – Sentido bairro/T1, linhas A202, A206, A225, seguem o itinerário normal até a avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, avenida João Valério e T1, depois retornam na Praça da Saudade.

Sentido T1/Centro, as linhas A202, A206 e A225: Itinerário normal avenida Constantino Nery, Djalma Batista, rua Vicente Torres Reis, rua Emilio Ruas, avenida São Jorge, avenida Pedro Teixeira e avenida Dom Pedro.

Sentido Bairro/T1, as linhas A402, A407 seguirão o itinerário normal até avenida Dona Balbina Cordeiro (ant. rua Rondônia), avenida Djalma Batista (esquerda), avenida João Valério, avenida Constantino Nery, T1, retornam na Praça da Saudade.

As linhas A402, A407 no sentido T1/Bairro, seguirão a avenida Constantino Nery, T1, rua Pará, avenida Djalma Batista, rua Jorge Veiga, segue normalmente.

Estacionamentos

A alameda do Samba e a avenida Belmiro Vianez serão usadas como estacionamento, os torcedores que optarem em ir nos seus veículos terão essas vias como opção para estacionar.

O IMMU fará o controle do tráfego com o efetivo de 30 agentes por turno, posicionados em postos fixos a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e auxiliar na travessia dos pedestres e coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida.

