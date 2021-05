Traficantes queimam auxílio emergencial em churrasqueira

Traficantes presos na operação Hot Money, na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, desdenhavam do valor do auxílio emergencial que receberam e usavam o dinheiro com carvão para acender a churrasqueira.

“Colhemos imagens com queima de dinheiro com carvão para acender fogo, muito provavelmente desses valores [do governo federal], uma vez que os valores capitalizados pelo crime são muito maiores que os auxílios emergenciais”, disse o delegado Murilo de Oliveira Freitas ao RDNews.

Segundo o delegado, os traficantes não receberam o dinheiro por meio de fraudes, uma vez que foram contemplados pelo benefício por não terem atividade formalmente registrada.

A operação, que visa desmantelar uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas entre Mato Grosso e Goiás. Sete pessoas jpa foram presas e a PM já cumpriu 21 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (20).

FONTE: METRÓPOLES

