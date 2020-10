Traficantes passeiam durante o dia pelas ruas do litoral paulista exibindo armas

A Polícia Militar de Santos divulgou, nesta quinta-feira(8), imagens do Morro do Tetéu, na Baixada Santista, onde traficantes aparecem portando armas de fogo em plena luz do dia. O flagra foi feito logo após uma operação policial na região, segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros.

A denominada Operação Arpão teve início na tarde desta última segunda-feira no Morro do Tetéu e nos bairros de Caneleira, Caminho das Pedras e no Caminho Particular São Jorge. Todos localizados na Zona Noroeste de Santos.

As ações da PM foram deflagradas após policiais militares serem confrontados pelos traficantes locais que estavam armados com pistolas e espingardas calibre 12, na quinta-feira (1°), no Morro do Tetéu. Segundo a corporação, o objetivo é coibir a criminalidade, além da apreensão de drogas e das armas exibidas.

A PM já apreendeu uma espingarda com quatro munições, pinos de cocaína, 486 pedras de crack, 258 porções de maconha, 137 de skank, 18 frascos de lança-perfume, 3 balanças de precisão, além de 4 cadernos com a contabilidade das vendas e um rádio comunicador.

Além do armamento e das drogas, policiais militares também conseguiram prender dois homens que estavam sendo procurados pela Justiça.

