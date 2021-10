Traficante mais procurado da Colômbia, Dairo ‘Otoniel’ Usuga, é preso

O traficante Dairo Antonio Usuga, conhecido como Otoniel, líder da gangue Clã del Golfo, foi preso pelas Forças Armadas da Colômbia neste sábado (23). Os Estados Unidos ofereciam recompensa de US$ 5 milhões por informações que ajudassem a capturá-lo e a Colômbia ofereceu uma recompensa de até 3 bilhões de pesos (cerca de US$ 800 mil) por informações sobre o paradeiro de Otoniel.

“Este é o golpe mais duro que se desferiu no narcotráfico neste século no nosso país, comparável somente com a queda de Pablo Escobar”, comemorou o presidente colombiano, Iván Duque, em mensagem à nação, informa a agência Reuters.

Otoniel foi guerrilheiro no campo da esquerda política e se tornou paramilitar. Sua organização, o Clã do Golfo, tem cerca de 1.200 homens armados – a maioria ex-membros de paramilitares de extrema direita – e está presente em 10 das 32 províncias da Colômbia. A organização também está envolvida com mineração ilegal.

Desde 2016 as Forças Armas estão atrás do traficante. Em 2017 ele chegou a enviar um vídeo anunciado que se entregaria, mas recuou.

Em março, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos e a polícia da Colômbia capturaram a irmã de Otoniel, Nini Johana Usuga, que enfrentou acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As informações são do Último Segundo.