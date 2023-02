Tradicional ‘Bloco da Saúde’ abre o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no sambódromo

Com muita alegria, diversão e sensibilização, o tradicional “Bloco da Saúde” abriu o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, neste sábado, 18/2, no Centro de Convenções, o sambódromo. Servidores da Prefeitura de Manaus participaram do desfile, chamando a atenção para diversas formas de promoção da saúde e a importância de acessar os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e Saúde do Trabalhador da Semsa, Marinelia Ferreira, contou que o “Bloco da Saúde” é realizado em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde – Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e traz reflexões importantes nesse momento de folia, como a doação de sangue, o combate ao Aedes aegypti e a prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

“Se você vai namorar, vai ter relação sexual no Carnaval, lembre-se que o uso da camisinha é extremamente importante, aliado a outras formas de prevenção às ISTs. Brinque o Carnaval inteiro, mas se proteja e se previna, para que você não tenha uma consequência desagradável desse momento tão bom de folia”, incentivou.

Cerca de 150 servidores da Semsa estavam presentes no bloco, que teve início às 18h, e seguiu por toda a alameda do Samba, mesmo sob muita chuva. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou que todos estavam com o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado, e orientou o público a curtir o Carnaval com segurança.

“O objetivo do bloco é trazer para folia a lembrança que a gente precisa se prevenir contra o mosquito da dengue e contra as ISTs, por exemplo, e lembrar que a gente tem que brincar o Carnaval com segurança. Para isso é importante estar com o ciclo vacinal contra a Covid-19 atualizado, e se estiver gripado, não vem brincar até que tenha se recuperado”, explicou.

O enfermeiro Antônio Fernandes, técnico de Vigilância Epidemiológica do Distrito de Saúde Oeste, explicou que um dos esforços da Semsa neste Carnaval é chamar atenção para a prevenção e controle das ISTs. Esse trabalho é feito durante o ano inteiro, mas é intensificado no período carnavalesco.

“Hoje nós estamos realizando essa orientação ao público com equipes do Disa Oeste e Disa Sul, distribuindo preservativos e também material informativo, como folders e ventarolas. Nós estamos aproveitando esse contato para explicar também outros métodos de prevenção às ISTs, como a profilaxia de pré e pós exposição ao HIV”, disse.

Além do trabalho de educação em saúde, a Semsa está com uma estrutura montada para atendimentos aos casos de urgência, em um posto fixo e também nas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), e fiscalização sanitária das barracas que vendem alimentos no sambódromo.