Trabalhadores protestam contra Wilson Lima em frente a sede da ALEAM

Centenas de pessoas se dirigiram para a frente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), zona centro-sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (16), para protestar contra a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), marcada por polêmicas que refletem em todo o Estado.

O ato contou com a presença de trabalhadores autônomos, de diversas categorias, que receberam a promessa do governo estadual de flexibilização do decreto acerca das atividades não essenciais. Como a promessa “não se concretizou”, o protesto foi realizado.

A movimentação começou por volta das 9 horas, na Avenida Mário Ypiranga. Frases como “Fora, Wilson Lima” foram ditas pelos manifestantes, enquanto a Polícia Militar tentava conter o ato.

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) esteve no local e se comprometeu a montar uma comissão para ouvir, em conjunto com o presidente da ALE, Roberto Cidade (PV), as reivindicações dos manifestantes. Barreto foi o único deputado a ouvir os trabalhadores na Casa Legislativa.

O parlamentar aproveitou a oportunidade e explicou o processo de impeachment. “O processo precisa seguir todo o protocolo legal, para que, mais a frente, o ato não seja cancelado por conta de possíveis irregularidades”.

Colapso da Saúde

As críticas a Wilson Lima também foram feitas por pessoas que perderam familiares desde a primeira onda da Covid-19 no Amazonas. “Meu parente morreu por falta de respirador, enquanto ele superfaturava os mesmos”, afirmou um manifestante, que não teve o nome divulgado.

Durante o ato, um outro manifestante revelou ter sido agredido por um policial. “Eu sai do meu carro, ele me deu um soco no peito e correu covardemente. Eu fui atrás, pois sei dos meus direitos”, relatou.

O governador Wilson Lima já conta com dez pedidos de impeachment por processos de improbidade financeira, gestão perigosa, entre outros, que aguardam para serem votados pelos deputados da ALE. Ao menos 200 pessoas participaram do ato nesta terça-feira.

FONTE: D24AM

