Trabalhadores do transporte aéreo começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta (28)

A Prefeitura de Manaus vai antecipar para esta sexta-feira, 28/5, a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores do transporte aéreo. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e deve fortalecer o conjunto de estratégias que o município, em parceria com o governo do Amazonas, vai adotar, a partir de agora, para o monitoramento de entrada ou circulação da variante indiana do SARS-Cov-2 na capital amazonense.

A imunização dos trabalhadores do transporte aéreo começa às 14h de hoje, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) terá equipes de vacinação preparadas para atender este público específico, que inclui funcionários do aeroporto, das companhias aéreas e das empresas prestadoras de serviço no local.

“Ainda não temos registro da nova variante em Manaus, mas as equipes de vigilância da Semsa e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), já estão mobilizadas para, em articulação com a Anvisa, que é responsável pela área de portos, aeroportos e fronteiras, fazer o trabalho de abordagem e testagem de passageiros que desembarcam aqui. Além disso, seguindo a recomendação do prefeito David Almeida de proteger sempre a população mais vulnerável, estamos buscando a segurança das pessoas que estão em contato com os passageiros, que chegam dos mais diferentes lugares do mundo”, ressalta a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que, para receber a vacina, é necessário que o trabalhador apresente crachá, contracheque ou carteira assinada, que comprovem vínculo atual com a Infraero ou com as companhias aéreas em operação no aeroporto. De acordo com ela, devem ser vacinadas, aproximadamente, 1,3 mil pessoas. “A meta foi informada pelo Ministério da Saúde, que está encaminhando as doses necessárias para o atendimento desse público. Para iniciar, vamos usar doses remanejadas, que serão repostas assim que a remessa chegar”.

Os trabalhadores do transporte aéreo integram o 23º grupo prioritário elencado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e a antecipação do atendimento foi anunciada no 19º Informe Técnico distribuído pelo Ministério da Saúde, na semana passada.

Antes, a Semsa já havia aberto o cadastramento desse grupo na plataforma Imuniza Manaus, visando facilitar o planejamento das próximas etapas da campanha municipal. O cadastramento continua aberto e quem ainda não fez o registro, pode acessar o https://imuniza.manaus.am.gov.br/, na opção Cadastro do Cidadão, onde deve escolher a categoria “Trabalhadores de Transporte” e depois o grupo “Aéreo”. “O cadastro facilita e agiliza o atendimento há hora da vacinação, mas os que ainda não se cadastraram serão vacinados, sem problema”, informa Isabel Hernandes. A enfermeira destaca que a vacinação para esse público será exclusivamente no aeroporto.

Os trabalhadores portuários também serão vacinados em Manaus de modo antecipado, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. A Semsa está concluindo o planejamento de atendimento deste outro grupo para anunciar as estratégias e o calendário de imunização.

*Com informações da Assessoria

