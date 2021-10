Torcedores do Flamengo pagarão no mínimo R$ 1,1 mil por ingressos da final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta terça-feira os valores que cobrará nos ingressos da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu. O bilhete mais barato para a grande decisão custará 200 dólares (aproximadamente R$ 1.110).

Além destes ingressos, também haverá entrada nos valores de 300 dólares (cerca de R$ 1668), 500 dólares (cerca de R$ 2780) e 650 dólares (cerca de R$ 3614). Até o momento, o governo uruguaio liberou apenas 50% de capacidade no estádio.

O torcedor que desejar adquirir as entradas terá do dia 20 ao dia 24 de outubro para se registrar no site da Conmebol. A comercialização começará no dia 27 de outubro. As informações são do O DIA.

Comentarios