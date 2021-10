Torcedor reclama por jogo entre Brasil e Uruguai ter sido em Manaus: “Fim do mundo”

A partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Catar 2022, não agradou muita gente ao contrário do que pareceu mesmo com a goleada de 4 a 1 da seleção canarinha.

Nas redes sociais, um torcedor paraense (imagem acima) mostrou indignação e um pouco de “inveja” – nas palavras dele mesmo, pelo fato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter escolhido a capital amazonense para realização da partida.

Não é de hoje que Manaus vem sendo preterida quando o assunto é esporte, na maioria das vezes por questões de distância. Ainda bem que o manauara foi presenteado pela CBF com esse maravilhoso jogo de Neymar e Cia. Quem não gostou só resta aceitar e nada mais.

