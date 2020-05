TOQUE DE RECOLHER: Equipe de fiscalização é agredida com pedradas em Parintins

O toque de recolher em Parintins foi estabelecido no dia 25 de março, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus. Diversos órgãos atuam na fiscalização para garantir o cumprimento da medida. Parintins é o segundo município do Amazonas com mais casos confirmados da doença, com 390 infectados. No estado, o total passa de 12 mil.