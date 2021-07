Toni Kroos anuncia aposentadoria da seleção alemã: ‘Quero focar no Real Madrid’

A eliminação nas oitavas de final da Eurocopa, na última terça-feira, com a derrota para a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres, significou, além da despedida do técnico Joachim Löw do cargo após 15 anos – Hans-Dieter Flick, ex-Bayern de Munique, será o substituto -, a última partida do meia Toni Kroos na seleção da Alemanha. O anúncio foi feito nesta sexta pelo jogador em suas redes sociais.

O atleta de 31 anos, que atua no Real Madrid, explicou que a decisão já estava tomada há muito tempo e que agora pretende focar nos seus objetivos no clube espanhol e na família.

“Já tinha tomado a decisão de parar depois deste torneio (Eurocopa) há muito tempo. Estava definido que não estaria disponível para o Mundial de 2022. Quero me concentrar ao máximo nos meus objetivos com o Real Madrid nos próximos anos. Para isso, vou tomar a decisão consciente de dar uma pausa, algo que não faço como jogador da seleção há 11 anos”, escreveu Kroos em uma postagem na sua conta no Instagram.

Kroos disputou 106 partidas pela seleção da Alemanha e esteve presente em todas as fases finais de competições desde o Mundial de 2010, na África do Sul. O meia fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2-14, no Brasil, quando marcou dois gols nos sete jogos disputados – justamente na goleada por 7 a 1 contra a seleção brasileira pela semifinal.

“Teria adorado que tivessem sido 109 partidas (pela seleção) e que tivesse somado este único e grande título, o título de campeão europeu”, lamentou Kroos sobre a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa.

O meia agradeceu ao agora ex-técnico da seleção Joachim Low e desejou sorte ao novo treinador. “Quero agradecer ao Low. Fez de mim um jogador da seleção e campeão mundial, confiou muito em mim. Há muito tempo que escrevemos uma história de sucesso. Foi uma honra. Boa sorte e sucesso para Hansi Flick”, finalizou.

