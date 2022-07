Toma posse a primeira juíza negra da Suprema Corte dos EUA

EUA — Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, tomou posse nesta quinta-feira (30) como a primeira juíza negra da história da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela foi indicada pelo presidente Joe Biden em abril, mas só pôde tomar posse com a saída do juiz Stephen Breyer, que deixou o posto também nesta quinta-feira. A indicação de uma mulher negra para a Suprema Corte era uma promessa de campanha de Biden.

“Com o coração cheio, aceito a solene responsabilidade de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos e de administrar a justiça sem medo ou favor”, afirmou Kentaji em comunicado.

A magistrada assume o cargo em um momento conturbado para a Suprema Corte, que vem aprovando uma série de decisões polêmicas aprovadas por juízes conservadores. Só nas últimas duas semanas, o tribunal conseguiu ampliar o porte de armas de cidadãos em espaços públicos e revogar o aborto como um direito constitucional no país, algo que era estabelecido por lei desde 1973. Nesta quinta, foi emitida ainda uma sentença que limita os poderes do governo americano para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia.

Ketanji tem ampla experiência no sistema penal americano e, antes de tomar posse no novo cargo, foi juíza da 2ª instância nos Estados Unidos e defensora pública, representando os réus pobres. Ela é formada em Direito pela Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do país e do mundo.