Tom Brady volta atrás em aposentadoria e anuncia retorno ao futebol americano

Durou pouco a aposentadoria de Tom Brady. O maior jogador da história do futebol americano, de 44 anos, anunciou na noite deste domingo (13) em suas redes sociais que estará de volta ao Tampa Bay Buccaneers.

“Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família, que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Negócios inacabados”, disse o atleta, em seu perfil no Twitter.

No dia 1º de fevereiro, o quarterback havia se despedido do esporte e disse que, em decisão conjunta com a família, não jogaria mais.

“Isso é difícil para eu escrever, mas lá vai: não vou mais ter este compromisso competitivo. Eu amei minha carreira da NFL e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que exigem minha atenção. Fiz muitas reflexões na última semana e me fiz perguntas difíceis. E estou tão orgulhoso do que nós conquistamos. Meus colegas de equipe, técnicos, colegas competidores e fãs merecem 100% de mim, mas agora, é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos”, escreveu Brady.

O jogador, considerado o principal atleta do esporte, somou ao longo da carreira sete conquistas do Super Bowl e inúmeros recordes. Seis de suas conquistas foram com o New England Patriots, onde conquistou os principais números na carreira. Ele também foi eleito por cinco vezes o jogador mais valioso do Super Bowl ao longo dos 22 anos de carreira.

Brady também liderou nesta temporada as estatísticas de jardas aéreas na liga, totalizando 5.136, assim como passes para touchdown (43). Ao todo na carreira, ele detém o recorde de 84.520 jardas aéreas, 624 passes para touchdown, o quarterback com mais vitórias (243), além de 7.263 passes completos.

Natural da Califórnia, Brady nasceu na cidade de San Mateo em 1977. Depois de fazer faculdade no Michigan, foi selecionado para a NFL em 2000, justamente pelo New England Patriots, onde ficou até 2019, conquistando seus primeiros seis anéis da NFL. Seu primeiro Super Bowl veio logo no ano seguinte, conquistando vitória sobre o Los Angeles Rams — time que o eliminou em seu último jogo na carreira no futebol americano.

Na atual temporada, o Tampa Bay Buccaneers fez um grande campanha, liderando a divisão Sul da Conferência Nacional. No entanto, nos playoffs, acabou caindo diante dos Rams em jogo muito disputado, em que Tom Brady brilhou no último quarto e deu sobrevida à sua equipe.

