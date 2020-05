Toffoli é internado com suspeita de infecção por Covid-19

Após apresentar alguns sinais que apontam para uma possível infecção pelo coronavírus, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli permanecerá internado.

Por meio de nota, o secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias Freitas, explica que o quadro de Toffoli neste domingo (24) é bom, ele respira sem ajuda de aparelhos. “A cirurgia transcorreu bem e, na noite do mesmo dia, o ministro apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pelo novo coronavírus, devendo permanecer internado para monitorização. No momento, o ministro está bem e respira normalmente, sem ajuda de aparelhos”.

Freitas afirmou que Dias Toffoli fez o teste para o novo coronavírus na última quarta-feira (20) e que o resultado deu negativo.

O ministro foi hospitalizado no sábado (23) para drenagem de um pequeno abscesso. Agora Toffoli vai ficar sete dias afastado dos trabalhos. Enquanto durar a licença médica, quem assume o comando do Supremo é o ministro Luiz Fux.

FONTE: DIÁRIO DO PODER

