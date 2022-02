Tite confirma que deixa a seleção depois da Copa do Mundo do Catar

O técnico Tite anunciou que deixará o comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar, no final deste ano.

“Estou muito focado no trabalho, sei do ciclo. Tive uma oportunidade que muitos outros profissionais [não tiveram] poderiam ter tido ao longo da história: Minelli, Ênio Andrade, Abel Braga – campeão do mundo -, vários profissionais que poderiam estar aqui. Não convém responder agora [se essa é minha última Copa na seleção ou não], mas eu tenho consciência do meu ciclo. Este ciclo vai até o final do Mundial”, afirmou o treinador de 60 anos em participação no ‘Redação SporTV’.

Tite foi anunciado como sucessor de Dunga na seleção brasileira em junho de 2016. Seu único título pelo Brasil é a conquista da Copa América, em 2019.

Em janeiro deste ano, o UOL Esporte informou que a CBF já tinha consciência de que Tite deixaria a seleção em dezembro. Ganhando ou perdendo a Copa.

