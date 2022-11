Tite confirma escalação do Brasil com Fred e Eder Militão

Saiu a escalação oficial e o técnico Tite confirmou que Fred, no meio-campo, e Éder Militão, na lateral direita, vão a campo daqui a pouco para enfrentar a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada do Grupo G, da Copa do Mundo.

Os dois entram nos lugares de Neymar e Danilo, que se machucaram na estreia contra a Sérvia e devem ter condições de jogo apenas nas oitavas de final.

Com a escolha, o treinador muda o esquema tático mais ofensivo usado no primeiro jogo, já que Casemiro vai ter o apoio de Fred no meio-campo e o Lucas Paquetá vai ser o responsável pela armação das jogadas e auxiliar o ataque.

Brasil enfrenta a Suíça com Alisson, Militão, Marquinhos, T. Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Richarlison

Se a seleção brasileira vencer a partida contra a Suíça consegue a classificação antecipada para as oitavas de final, devido ao empate entre Camarões e Sérvia por 3 a 3.

A única seleção que já tem lugar garantido na fase de mata-mata da Copa do Catar é a França, atual campeã do mundo.

R7