Tite anuncia lista dos convocados para a Copa do Mundo 2022

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México.

O defensor, de 29 anos, havia ficado fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da Copa. Outros dois jogadores que também não foram chamados para os jogos e estão na lista são os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal.

Os convocados pelo treinador vão se apresentar na próxima segunda-feira, em Turim, onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar.

A Copa do Mundo 2022 será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro. A Seleção estreará no dia 24, contra a Sérvia. Os outros dois times do Grupo G são Suíça e Camarões.

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

