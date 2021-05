Tite anuncia convocados para partidas contra Equador e Paraguai; veja lista completa

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (14) os convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, válidas pela Eliminatórias da Copa 2022. Os nomes selecionados para os jogos muito provavelmente já são uma base da seleção que vai disputar a Copa América deste ano.

A primeira partida, contra o Equador, acontece no dia 4 de junho, em Porto Alegre. Já o confronto diante do Paraguai será realizado em Assunção, no dia 8 de junho.

Entre os jogadores convocados, vale destacar Gabigol, que vive ótima fase pelo Flamengo, as voltas de Daniel Alves, que se reencontrou como ala direito com Crespo, e Thiago Silva, que está na final da Liga dos Campeões. Lucas Veríssimo, atualmente no Benfica, foi uma das surpresas, não pelo desempenho, mas por nunca ter sido chamado anteriormente.

Vale lembrar que, por conta da pandemia, a rodada que aconteceria em março, com jogos contra Colômbia e Argentina, foi adiada. Apesar do apoio da Conmebol em realizar as partidas, os clubes europeus não liberaram seus atletas sul-americano, o que inviabilizou os confrontos.

A convocação para a Copa América, segundo Juninho Paulista, será um dia após o confronto contra o Paraguai, no dia 9 de junho.

Veja a lista completa

Goleiros

Ederson (Manchester City – Inglaterra)

Alisson (Liverpool – Inglaterra)

Weverton (Palmeiras – Brasil)

Defensores

Thiago Silva (Chelsea – Inglaterra)

Marquinhos (PSG – França)

Lucas Verissimo (Benfica – Portugal)

Éder Militão (Real Madrid – Espanha)

Dani Alves (São Paulo – Brasil)

Danilo (Juventus – Itália)

Alex Sandro (Juventus – Itália)

Renan Lodi (Atlético de Madrid – Espanha)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid – Espanha)

Douglas Luiz* (Aston Villa – Inglaterra)

Fabinho (Liverpool – Inglaterra)

Everton Ribeiro (Flamengo – Brasil)

Fred (Manchester United – Inglaterra)

Lucas Paquetá (Lyon – França)

Atacantes

Neymar Jr (PSG – França)

Vinícius Jr (Real Madrid – Espanha)

Everton (Benfica – Portugal)

Roberto Firmino (Liverpool – Inglaterra)

Gabigol (Flamengo – Brasil)

Gabriel Jesus (Manchester City – Inglaterra)

Richarlison (Everton – Inglaterra)

*Douglas Luiz está suspenso e não enfrenta o Equador, no dia 4. Por conta disso, a convocação desta sexta-feira (14) tem 24 nomes, ao invés dos tradicionais 23 convocados.

FONTE: D24AM

Comentarios