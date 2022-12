Tirullipa manda indireta para Gkay após ser expulso da Farofa acusado de assédio

Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay e mandou uma indireta para a influenciadora. O humorista foi retirado do evento após ser acusado de assédio por algumas das convidadas. Já em casa, ele alfinetou a anfitriã da festa, de quem é amigo há anos.

O comediante compartilhou diversas mensagens que recebeu de fãs após a expulsão e agradeceu pelo carinho. “Fui expulso da Farofa, mas não fui expulso da vida de vocês. Isso que importa para mim. Muito obrigado aos meus seguidores e a todo mundo que compreendeu que eu não quis fazer mal a ninguém, a não ser levar a minha alegria”, disse ele.

Em seguida, deixou um recado que foi visto como uma indireta para Gkay. “Errar é humano, mas não deixem seus amigos errarem e ajudem eles mesmo no erro, pois o amigo de verdade não deixa o coleguinha para trás”, falou.

A expulsão de Tirullipa aconteceu após uma dinâmica na água. Alguns convidados da festa entraram em uma caixa d’água e competiram para ver quem conseguia pegar um sabonete, imitando a brincadeira da Banheira do Gugu. Quando algumas convidadas estavam competindo, o humorista puxou e tentou desamarrar o biquíni delas, para elas ficarem sem a peça.

As convidadas ficaram incomodadas com a atitude de Tirullipa e acusaram ele de assédio. Por isso, a organização do evento expulsou o comediante da Farofa da Gkay.

