Tiroteio no metrô de Nova York deixa pelo menos 13 pessoas feridas

NOVA YORK, EUA (R7) — A polícia de Nova York foi acionada para atender um tiroteio que foi registrado em uma estação de metrô no Brooklyn nesta terça-feria (12).

Até o momento, foi confirmado que pelo menos 13 pessoas foram feridas pelos disparos. Não há informações sobre o estado das vítimas.

Segundo a NBC News, o suspeito estaria usando roupas parecidas com o uniforme dos funcionários da estação e uma máscara de gás.

O ataque aconteceu por volta das 8h30 (9h30 no horário de Brasília), na rua 36, por onde passam as linhas D, N, R em Sunset Park.

A video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/UPek6Db0fu

— Middle East Times 🇮🇷🇵🇸🇸🇾🇾🇪 (@middleeasttime) April 12, 2022