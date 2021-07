Tiroteio na Praça do Eldorado termina com dois mortos e cinco feridos em Manaus; veja vídeo

Dois homens, identificados como Bismarck Miranda do Nascimento e Roberto Rodrigues Felipe de Melo, morreram no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na madrugada desta quinta-feira (8), após serem alvejados com disparos de arma de fogo. As vítimas foram encaminhadas para a unidade hospitalar, após um tiroteio que ocorreu na Praça do Caranguejo, conjunto Eldorado, zona centro-sul de Manaus, na noite de quarta-feira (7).

Além dos dois homens, Cesar Santos Miranda, Vitória Guidão Feitosa, Otávio Santos Miranda, Luís Cláudio Silva Nascimento e Renê Cavalcante Benjamin também foram alvejados, mas foram socorridos por populares e encaminhados aos Hospitais 28 de Agosto e João Lúcio, onde seguem internados.

De acordo com os policias da 23a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) responsáveis pela ocorrência, os dois homens alvejados estavam em um veículo branco e já haviam se desentendido com o autor dos disparos, que vinha em outro veículo.

Ao chegarem na Praça do Caranguejo, o suspeito do crime desceu do veículo e começou a atirar. Pelo o menos 20 tiros foram disparados contra o veículo que transportava os dois homens.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Segundo a polícia, Bismarck era monitorado por tornezeleira eletrônica. A motivação do crime vai ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os corpos dos homens foram encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

