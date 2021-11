Tiroteio interrompe partida do Carioca sub-20 e assusta jogadores; veja vídeo

A partida entre Serra Macaense e Carapebus, no domingo (31), foi interrompida por um motivo nada casual. O jogo rolava normalmente quando um tiroteio tomou conta da região próxima ao estádio Moacyrzão, em Macaé.

O jogo, válido pela terceira divisão do Campeonato Carioca, foi parado aos 28 minutos do segundo tempo. Assustados com o barulho dos tiros e a possibilidade de levar uma bala perdida, jogadores, árbitros e demais presentes no local correram e tentaram se esconder.

Apesar do temor generalizado que tomou conta do Moacyrzão, com todos atrás de um lugar mais seguro, ninguém ficou ferido. O tiroteio foi consequência de uma operação policial que ocorria próxima ao estádio. A partida ficou paralisada por quase uma hora, até que os policiais militares que faziam a segurança do jogo recomendassem o adiamento.

As informações são do R7.

Comentarios