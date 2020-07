Tiroteio interrompe live de grupo de pagode

Um tiroteio interrompeu uma live do grupo de pagode Aglomerou, que acontecia na tarde de domingo (26), em uma casa de festas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O imóvel fica na Ribeira, um bairro de classe média.

Os músicos tocavam a canção “Compasso do amor”, do Revelação, quando foram interrompidos por barulho de tiros e policiais entrando no imóvel. No vídeo, é possível ver que o vocalista percebe a movimentação dos policiais enquanto ainda estava cantando a música. Quando um policial armado se aproxima, o som é paralisado. Em seguida, ouve-se um barulho de helicóptero e muitos tiros. Um policial armado passa na frente da câmera e os músicos deixam o local agachados. Pouco mais de um minutos depois da interrupção, a transmissão ao vivo é encerrada.

A operação foi um desdobramento de uma investigação sigilosa da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e teve apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Em nota, a Polícia Civil explicou que o alvo da operação era um imóvel vizinho, onde estaria acontecendo uma festa com foragidos da Justiça. Disse ainda que a interrupção da live foi “para evitar que alguém pudesse ser ferido durante a ação” (veja abaixo a nota na íntegra).

Em um outro vídeo que circula pelas redes sociais, uma pessoa filma a cena da entrada dos policiais no imóvel. Além do barulho de helicóptero e de muitos tiros, também ouve-se alguém alertando sobre um possível erro. “Ricardo, é a outra casa. É a outra casa. É a outra casa de festa. A gente é da live. Meu Deus do céu”, disse.

Depois do susto, os músicos fizeram uma publicação nas redes sociais para tranquilizar os fãs. O vocalista, João Victor, disse que estavam todos bem, explicou que a entrada dos policiais foi um engano e prometeu remarcar a live.

“Galera, estamos bem. Tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem. Não tem nenhum vínculo com o espaço. Não tem problema nenhum com quem tava aqui dentro da live. É isso aí. Tá tudo certo. A gente vai remarcar a live porque a gente tá meio sem clima pra fazer”, explicou João Victor.

Veja o vídeo do tiroteio:

FONTE: G1

