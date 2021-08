Tiroteio entre facções assusta moradores da zona leste de Manaus

Um intenso tiroteio entre facções criminosas aconteceu na noite desta quinta-feira (5), na Rua Berimbau Baiano, bairro Zumbi, zona leste de Manaus.

De acordo com populares, no local existe uma guerra entre facções criminosas que tentam dominar os pontos de tráfico na área. Um carro de modelo Pálio, de cor branca que era utilizado por integrantes de uma facção, foi alvejado com mais de 20 disparos de arma de fogo.

Ainda segundo informações os ocupantes do Palio foram até o local para confrontar a outra facção criminosa e acabaram surpreendidos com tiros, na ação eles abandonaram o veículo e se evadiriam por uma área de esgoto, ninguém ficou ferido.

Os policiais da 25ª companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e ao chegar no local recolheram o veículo para 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil deve investigar o caso.

