Tiroteio em shopping na Dinamarca deixa mortos, diz polícia

DINAMARCA — Segundo informações da polícia da Dinamarca, mais de uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um tiroteio em um shopping center na capital Copenhague neste domingo (3). Um suspeito, um homem dinamarquês de 22 anos, foi preso.

O principal hospital da cidade, Rigshospitalet, recebeu um “pequeno grupo de pacientes” — possivelmente mais de três — feridos no incidente, disse um porta-voz do estabelecimento à Reuters. O hospital também solicitou reforço da equipe médica, incluindo enfermeiras e cirurgiões.

A mídia local publicou imagens mostrando policiais fortemente armados e pessoas pessoas correndo para fora do shopping.

Em publicação no Twitter às 14h24 (horário de Brasília), a prefeita da cidade, Sophie H. Anderson, disse que recebeu “terríveis relatos de tiroteio” no shopping e afirmou que as autoridades locais não sabiam o número de feridos ou mortos ainda.

O cantor britânico Harry Styles deveria se apresentar no final da noite, às 20h local (15h no horário de Brasília), em uma casa de shows a menos de 1,6 km do shopping. Segundo a imprensa europeia, o show foi cancelado devido ao episódio.

Segundo a promotora do show, Live Nation, em comunicado enviado por e-mail à agência Reuters, a apresentação acontecerá conforme programado, após autorização da polícia local. Metade do público já teria entrado na área prevista para o show.