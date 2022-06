Tiroteio em shopping de luxo do RJ deixa um segurança morto

RIO DE JANEIRO — Um segurança morreu durante uma troca de tiros com assaltantes no Village Mall, shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (25).

Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) se dirigiram para o local. Segundo informações do G1, uma funcionária chegou a ser feita de refém na fuga dos criminosos, mas foi solta na sequência. Doze bandidos participaram da ação, armados com pistolas e armas de cano longo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fachada de vidro da joalheria Sara estilhaçada. A apresentadora do SBT Rio, Isabele Benito, estava em um salão de beleza do shopping no momento do tiroteio, mas passa bem.

“Todas as lojas fechadas, quem está dentro das lojas estão fechados lá e o shopping ficou todo isolado […] Teve correria aqui, a gente não sabe o que está acontecendo”, disse a apresentadora no vídeo.