Tiroteio em escola dos EUA deixa pelo menos quatro feridos

A Polícia de Arlington, no Texas (EUA), respondeu a um alerta de tiroteio em uma escola de ensino médio na manhã desta quarta-feira (5). Segundo o prefeito da cidade, Jim Ross, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, três delas foram hospitalizadas e uma teve ferimentos leves.

Destas, uma passou for cirurgia e já teve alta. As outras duas, entre elas, um professor, seguem internadas mas em “bom estado”, disse o chefe de polícia Kevin Kolbye.

O tiroteio teria começado no segundo andar da escola por volta das 9h15 no horário local (11h15 horário de Brasília) após uma briga entre alunos da escola.

Os agentes foram acionados por volta das 10h no horário local (12h horário de Brasília) para a Timberview High School, que entrou em lockdown para garantir a segurança dos alunos. A polícia identificou o suspeito como Timothy George Simpkins, aluno de 18 anos da escola, que fugiu do local em um Dodge Charger prata.

Quatro horas após o tiroteio, os agentes capturaram o suspeito, que já está em custódia. Ele será indiciado por três acusações de agressão grave com arma de fogo.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021