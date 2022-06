Tiroteio em boate na Noruega deixa ao menos dois mortos e 21 feridos

NORUEGA — Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um tiroteio que ocorreu em três bares no centro de Oslo, neste sábado (25), segundo a polícia da capital da Noruega. Após o fato, a marcha do Orgulho LGBT foi cancelada. O ato é investigado como terrorismo.

Uma pessoa foi presa. Segundo a polícia, o autor é um norueguês de origem iraniana de 42 anos, que já era conhecido pelo serviço de inteligência da polícia de Oslo.

Entre os feridos, dez estão em estado grave. Testemunhas disseram que o tiroteio provocou pânico nas pessoas dentro da boate e que tudo estava caótico.

Em coletiva de imprensa, Christian Hatlo, responsável pela polícia local, informou que o homem é suspeito de homicídio, tentativa de homicídio e ato terrorista.

Segundo o primeiro ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, “o tiroteio no exterior da London Pub de Oslo foi um ataque horrível e profundamente espantoso contra inocentes”. A publicação foi feita no Facebook.

Disparos

O tiroteio ocorreu por volta de 1h da madrugada em um pub, onde morreram duas pessoas. Na sequência, o atirador foi a uma boate gay no centro, que estava lotada.

A marcha do Orgulho Gay que estava prevista para a tarde foi cancelada e bandeiras com o símbolo do arco-íris espalhadas pelo local dos ataques.

A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas, mas, a princípio, defende que apenas o suspeito realizou os disparos. Ele foi preso por colta de 1h20, cinco minutos depois que a polícia foi acionada.

Com o homem, foram encontradas duas armas, sendo uma automática.

Testemunhas descreveram cenas de guerra, com pessoas ensanguentadas pela rua e ferimentos na cabeça.