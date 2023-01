Tiroteio durante partida de futebol deixa um morto e cinco feridos na zona Leste

MANAUS — Na tarde deste domingo (22), uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas, após um tiroteio ocorrido durante uma partida de futebol, no campo do “Teixeirão”, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A partida disputada pelo “Peladão” entre as equipes do Guarany FC X Thunay FC foi interrompida pelos disparos que acertaram cinco atletas do Guarany, time sediado na Vila da Prata, zone Oeste

As vítimas foram socorridas pelos populares que acompanhavam o jogo, e levadas para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, no bairro Tancredo Neves.