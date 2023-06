Time amazonense de futebol de cegos participa de campeonato no Mato Grosso

Representando o Amazonas, a equipe de futebol de cegos União dos Deficientes Visuais de Manaus (Udevima), viaja neste domingo (11/06), rumo à cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, para participarem do Campeonato Regional Centro-Norte. Em busca ao acesso à Série B da competição, o time conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens aéreas.

“Essa competição nacional será mais uma oportunidade para que esses atletas mostrem seus talentos e habilidades. É determinação do governador Wilson Lima que incentivemos modalidades paraolímpicas, porque sabemos do potencial desses times representando o Amazonas”, comentou o titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Serão oito equipes na disputa regional, sendo três em busca do acesso à Série B: Udevima (AM), Ismac (MS) e ADVP (PA). O campeonato faz parte do calendário de competições da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e acontece nos dias 12 a 17 de junho, já a Série B do Campeonato Brasileiro acontecerá em São Paulo, nos dias 17 a 22 de novembro.

“Estávamos treinando três vezes na semana, mas na reta final aumentamos o ritmo de treinos aqui na Vila Olímpica e tivemos resultados positivos. Nossa equipe está unida e com certeza vamos em busca do acesso, representando o Amazonas da melhor forma”, comentou o camisa 10 da equipe, Nelson Perez.

De acordo com o Wanderson Gomes, ala esquerdo do time Udevima, o apoio do Governo do Estado com a equipe é de suma importância para que os atletas possam levar o nome do Amazonas cada vez mais longe. “Ter o Amazonas sendo visto no cenário nacional, é motivo de muita alegria para nós atletas. Só temos agradecer todo apoio que temos recebido e com certeza vamos trazer esse título e o acesso”, comentou.