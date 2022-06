TIM lança app SOMOS+ com conteúdo e oportunidades para pessoas LGBTQIAP+

No Mês de Orgulho LGBTQIAP+, a TIM anuncia mais uma ação afirmativa de longo prazo, com o objetivo de apoiar a empregabilidade e levar conteúdo de qualidade e conhecimento para a população LGBTQIAP+. A operadora lança o aplicativo SOMOS+, desenvolvido pela JUMP Mobile, com curadoria de informações por grandes especialistas nas verticais de saúde, direito e impacto social, além de anúncios de vagas de emprego direcionadas a pessoas LGBTQIAP+ de todo o Brasil. A plataforma também dá visibilidade a ações de empresas que apoiam a diversidade e inclusão. Todo o conteúdo é gratuito e clientes TIM poderão navegar sem gastar sua franquia de internet.

O app foi desenvolvido pela área de marketing da operadora em parceria com a JUMP Mobile e contou com colaboração do grupo de afinidade Orgulho+, formado por quase 100 funcionários e funcionárias da TIM que sugerem e avaliam ações focadas em recrutamento e seleção, comunicação e educação para inclusão de pessoas LGBTQIAP+. A plataforma é mais um exemplo do uso da tecnologia como alavanca para a inclusão social e integra o programa de diversidade e inclusão da operadora, explica Alan Kido, Gerente de Diversidade e Inclusão da TIM. “É muito importante para a TIM ampliar o acesso de pessoas LGBTQIAP+ à informação de qualidade e a oportunidades, especialmente por meio da tecnologia, que é nossa expertise. A iniciativa reforça nosso compromisso e ações concretas para a evolução da cultura inclusiva e a contribuição para a transformação também da sociedade. O botão ‘Emprego’ do app já começa com o link do nosso banco de talentos LGBTQIAP+ e vagas do programa Transforma TIM, de contratação de pessoas trans”, comenta o executivo.

Além do botão “Empregos”, onde os usuários têm visibilidade das vagas LGBTQIAP+ no mercado de trabalho, também é possível encontrar conteúdos informativos sobre feiras de empregabilidade, ações que empresas e profissionais podem implementar em prol da comunidade e parcerias com casas de acolhimento na seção “Impacto Social”. Essa vertical tem a curadoria de Luana Corrêa, Gestora de Projetos de Diversidade e Inclusão da consultoria Mais Diversidade. Mais dois grandes nomes compõem o time de embaixadores dos conteúdos e ações: a advogada Mari Ganzarolli descomplica temas jurídicos de forma inclusiva e acolhedora na vertical “Direito” e o médico Vinícius Lacerda é o responsável pelos temas de “Saúde”, trazendo a medicina sem tabus para incentivar o autocuidado e a qualidade de vida. Há também a seção “Tendência”, vertical dedicada a reconhecer as vozes de pessoas LGBTQIAP+, onde compartilham vivências da comunidade e dicas sobre bem-estar, entretenimento, moda, beleza, relacionamentos etc.

Outras funcionalidades do SOMOS+ são os botões “Doação”, que sugere instituições do terceiro setor para serem apoiadas, e “Perigo”, que aciona imediatamente até três pessoas do círculo de confiança da pessoa usuária do app, emitindo uma mensagem de socorro e sua geolocalização em caso de ameaça de LGBTI+fobia. Informações úteis como “Mapa de Cidadania” são facilmente acessadas por pessoas que sofrem evasão familiar causadas pela LGBTI+fobia, recebendo acolhimento e orientação a nível nacional.

Marina Ganzarolli, Presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-SP e curadora da vertical “Direito” no app, celebra a nova plataforma. Ela conta que há mais de 15 anos trabalhando como advogada na defesa de mulheres e vítimas LGBTQIAP+ já havia recebido convites para participar de aplicativos, mas não como o SOMOS+, que, segundo ela, apresenta uma perspectiva de entrega e de valor. “Quando o time da JUMP me procurou, eu vi a possibilidade de uma ação concreta com zelo e respeito a população LGBTQIAP+. Realizamos uma entrega inovadora com os botões do Emprego, Doação e Perigo, tão importantes para a população LGBTQIAP+ diante do cenário do nosso país. Com muita dedicação, cuidado e carinho, construímos uma ferramenta para fazer a diferença na vida das pessoas levando informações seguras em vídeos e textos curtos”, explica.