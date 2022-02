TIM investe em infraestrutura para expandir rede no Amazonas

A TIM anuncia que vai ampliar a cobertura da quarta geração de internet para todos os municípios do Amazonas até o final de 2022. A operadora continuará com fortes investimentos em infraestrutura, além da previsão de inauguração de sete novas revendas no Estado.

Para levar o 4G à totalidade em todas as cidades amazonenses, a operadora aposta no Sky Coverage, solução baseada em conceitos de sustentabilidade desenvolvida pela TIM que pode ser instalada nos recantos mais remotos, até onde não há eletricidade, valendo-se da energia solar.

Com quase 4 milhões de habitantes, o Amazonas é um estado estratégico para a operadora, por isso a empresa investiu em infraestrutura de rede em 2021 e contemplou 18 municípios com a rede de quarta geração.

Presente em 44 municípios e 13 localidades amazonenses, a operadora espera expandir ainda mais o seu 4G. E por meio do projeto Sky Coverage, lançado em 2021, a operadora espera expandir ainda mais a rede 4G este ano, com a expectativa de contemplar mais 13 novas cidades .

Além disso, a companhia prevê para este ano a abertura de mais 18 revendas na região Norte, sendo sete no Amazonas. A iniciativa ajuda também a movimentar as economias locais. “A expectativa para 2022 é o fortalecimento da companhia como a maior rede 4G do País e como a pioneira na inovação com o 5G”, afirma Sérgio Paul, gerente de Engenharia de Redes da TIM Norte.

Em 2021, a operadora ativou quatro no Amazonas. Vale destacar que em Manaus, a empresa antecipou a meta de inauguração de novas unidades em 2021 e se tornou a primeira empresa de telefonia a contar com pontos de atendimentos cobrindo todas as regiões do Amazonas.

A iniciativa de abrir lojas em todas as cidades amazonenses também coloca a operadora em total cumprimento à Lei Estadual n. 5.377 de 06 de Janeiro de 2021. Desta forma, a TIM dobrou a previsão de abertura de novas lojas para 2021, passando das sete lojas para 14 novos pontos de venda. As novas revendas de 2021 já representam mais que todas as novas lojas abertas no ano de 2020 inteiro. A iniciativa contempla principalmente o interior e a região metropolitana de Manaus onde até então não havia revendas.

As novas unidades instaladas em Manaus tiveram uma mudança no layout dos espaços, que a partir de agora possuem mobiliários espaçosos, salas de espera mais amplas para circulação de cadeirantes, acessibilidade com piso tátil para cegos e atendimento em libras.

“Mais uma vez a TIM saiu na frente e antecipou a meta de inauguração de novas lojas no Amazonas, garantindo assim maior presença e aproximação dos nossos clientes. E o plano de expansão de capilaridade continua em 2022, com a busca de novos parceiros para abertura de novas lojas em diversas regiões, já que o Estado é uma região importante e estratégica para TIM no Brasil”, destaca a diretora de vendas da TIM Centro-Oeste e Norte, Graciela Berlezi.

Leilão 5G

Outra novidade no campo da inovação é a chegada do 5G. A TIM foi uma das principais vencedoras da frequência que permitirá a implantação do 5G de verdade no Brasil, chamado de standalone. A operadora arrematou importantes lotes nacionais e regionais, que garantem sua operação com a quinta geração de internet móvel em todo o país, somando uma oferta de preço total de cerca R$ 431 milhões.

“Esse é um importante momento para a TIM, onde começamos uma nova jornada que promete revolucionar a experiência dos usuários, permitindo um mundo cada vez mais digital!”, avalia Sérgio.

Com o leilão do 5G, a empresa prepara um novo momento para 2022, que inclui novas tecnologias para se preparar para o início da quinta geração, a entrada em novos municípios, onde ainda não há rede de telefonia 4G. Essa movimentação beneficia grande parcela da população e integra a parte social do plano ESG (da sigla em inglês para ambiental, social e governança) da empresa para garantir a inclusão de mais brasileiros.

Sky Coverage

Na área de redes, entre as iniciativas ESG mais recentes, o SkyCoverage é uma das mais inovadoras. O projeto é uma iniciativa da Rede para levar a conectividade da Telefonia celular a localidades remotas, promovendo alcançar as metas de ESG, ou seja, de chegar a 100% de cobertura 4G nos municípios brasileiros até 2023 e a inclusão digital da sociedade, de forma sustentável e com menor impacto ambiental.

No final de 2021, a operadora ativou a rede 4G em Ariaú, no município de Barreirinha, no Amazonas. No município, onde o acesso se dá somente por via fluvial, foi instalada uma torre, levando os serviços de telefonia aos mais de 500 habitantes. A instalação dos equipamentos contou com a participação de colaboradores da TIM, moradores da região, além do apoio de autoridades locais.

A solução Sky Coverage, que possui base sustentável, pode ser instalada em pontos completamente isolados, até onde a energia elétrica não está disponível, através da solução off-grid. Esta inovação está alinhada a meta ambiental de reduzir as emissões indiretas de CO2 em 70% até 2025 e utilização de fontes renováveis.

“Através do Sky conseguimos expandir o alcance da nossa rede 4G e garantir a inclusão em localidades e distritos que não contavam com nenhuma tecnologia ou que não possuíam a rede de quarta geração. Além disso, o projeto tem nos permitido expandir a nossa rede e com uma infraestrutura simplificada, de baixo impacto ambiental e de menor custo”, conclui Paul.

FONTE: Ascom