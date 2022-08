TIM e Ampli sorteiam bolsas de estudo integrais em cursos de graduação

Visando alavancar a vida profissional de seus clientes, a TIM, em parceria com a Ampli, edtech de cursos digitais da Kroton, vão sortear bolsas de estudos integrais. A ação será realizada nos meses de agosto, setembro e outubro, encerrando em 04 de novembro. Todos os interessados, com 16 anos ou mais, podem aproveitar para estudar com desconto de 100% nos cursos de graduação da plataforma. A oferta é válida para todas as pessoas, não somente para os clientes da operadora.

Para concorrer aos sorteios basta acessar www.promocaotimampli.com.br, onde deverá ser preenchido um simples formulário com nome completo, e-mail, telefone e CPF. Será possível escolher entre três opções. Feito isso, será gerado um número da sorte, que é pessoal e intransferível. De acordo com as regras, só se pode inscrever uma vez e a pessoa não pode estar matriculada no momento do sorteio.

A edtech oferece aulas 100% digitais para proporcionar mais flexibilidade para o aluno. Clientes TIM poderão acompanhar pelo seu smartphone sem consumir o pacote de dados. Caso esteja em dúvida sobre qual curso escolher, a operadora disponibiliza em seu site https://bit.ly/3P2gHHy um teste vocacional com apenas quatro perguntas para facilitar a decisão da área de atuação baseada no perfil da pessoa. A Ampli é certificada no MEC e possui 5 estrelas em sua avaliação.

As bolsas de estudo são uma excelente oportunidade e um estímulo a mais para o estudante iniciar sua carreira profissional.. O benefício vale para cursos selecionados, incluindo os mais procurados do mercado, como estética e cosmética, engenharia de software e finanças na área digital, só não são contempladas as Engenharias de produção, elétrica, de computação, civil e mecânica. “Queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso à educação, com a facilidade de poder contar com a maior rede 4G do Brasil para estudar de qualquer lugar. Acreditamos que este investimento será essencial para a democratização do ensino, para a inclusão e a transformação social”, declara Leonarda Trindade, Head Digital Education Services da TIM Brasil.

Assessoria