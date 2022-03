TIM cria aplicativo de vendas para profissionais autônomos

A TIM acaba de lançar uma ferramenta que cria oportunidade de trabalho e renda complementar para qualquer pessoa, em todo o Brasil. Por meio do aplicativo TIM + Vendas, profissionais autônomos poderão se cadastrar no aplicativo para revender chips e recargas da operadora, garantindo assim uma renda extra.

Os interessados não precisam ter experiência no mercado de telecomunicações, e ainda receberão treinamento online dentro da própria plataforma para utilizar a ferramenta, que está disponível para download nas lojas de aplicativos de forma gratuita. Para utilizar o novo canal de vendas, o profissional faz o download do aplicativo, realiza um breve cadastro e inicia o fluxo para compra e revenda de chip e recarga, cujo pagamento poderá ser feito por boleto e PIX. Após essa etapa, os chips serão enviados para o endereço do comprador e as recargas disponibilizadas para que o usuário comece a comercializar os produtos.

“A TIM acredita que esta ferramenta é uma oportunidade importante para que consigam gerar renda com os nossos produtos. Trata-se de uma modalidade eficiente e com uma rede de parceiros autônomos capazes de conquistar novos clientes em uma nova modalidade de negócios atrativa. Com isso, o profissional ganha incentivos com cada venda realizada.”, explica Silmara Maximo, Diretora de Sales Consumer & SMB da TIM Brasil.

A iniciativa, além de ser uma nova oportunidade e canal de vendas para o profissional autônomo, também garantirá a entrada da TIM em canais alternativos, de forma pioneira, oferecendo uma nova forma de negócio. Além das opções de compra de recarga e chip, os profissionais autônomos cadastrados na plataforma poderão contar com funções exclusivas do aplicativo, como: consulta de extrato, carteira digital, entre outras.

Como comprar

Chip – Basta acessar o aplicativo na tela inicial e clicar na opção “Chip”, escolher a quantidade e selecionar “Adicionar ao carrinho”. Na sequência escolher a opção “Ver carrinho” e inserir o endereço para entrega. Por fim, é só decidir a forma de pagamento e clicar no botão “Finalizar Pedido”.

Recarga – Para fazer a Recarga TIM, o autônomo precisa selecionar a opção “Recarga” na tela inicial do aplicativo, em seguida inserir o número de celular em que se deseja fazer a recarga e clicar na opção “Continuar”. Na tela seguinte, o profissional precisa escolher o valor da recarga solicitado e, por fim, definir a forma de pagamento selecionando a opção continuar para confirmar a compra da recarga.

