TIM comemora o Dia das Mães com mais de R$ 3 mil de desconto em smartphones e sorteio de R$ 200 mil

Operadora oferece desconto de R$ 3.500 na compra do iPhone 12;

Clientes TIM Controle e TIM Black têm bônus promocional de 20 GB e 50GB, respectivamente, por um ano;

TIM + Vantagens, programa de relacionamento para clientes do segmento pré-pago e Controle, sorteará R$ 200 mil no app.

Para comemorar o Dia das Mães, uma das datas mais aguardadas pelo comércio brasileiro, a TIM preparou descontos especiais em smartphones desejados, como o iPhone 12 e o Samsung Galaxy S21 FE 5G, além de bônus de 20 GB e 50 GB mensais durante um ano para os clientes TIM Controle, TIM Black e TIM Black Família. Os clientes dos planos pré-pago e Controle poderão participar de vários sorteios no aplicativo TIM + Vantagens, programa de relacionamento da operadora. No app do Programa, ao longo do mês de maio, serão sorteados celulares, gadgets e descontos em grandes marcas. O mês será fechado em grande estilo: com um sorteio de R$ 200 mil.

Dentre os smartphones, o destaque vai para o iPhone 12 64GB, que sai de R$ 6.499 por R$ 2.999 no TIM Black Família 100GB. O aparelho tem tela super retina XDR de 6.1”, sistema avançado de câmera com modo noite, filmes em 4K e processador A14 Bionic e compatível com o 5G. Os clientes desse plano podem aproveitar também o Samsung Galaxy S21 FE 5G de R$ 4.499 por R$ 1.799. Ele conta com processador poderoso, tela infinita de 6.4″, um conjunto de câmera tripla com recursos avançados e inteligência artificial, e bateria de 4.500mAh que dura o dia inteiro. Outra opção também com desconto especial é o Motorola Edge 20, cujo valor original é R$ 3.999 e será vendido também por R$ 1.799.

Os consumidores que adquirirem os aparelhos atrelados ao TIM Black Família podem aproveitar as features dos aparelhos junto dos principais benefícios dos planos: liberdade para escolher a assinatura de séries e vídeos entre os serviços Netflix, HBO Max ou YouTube Premium e muita internet. No TIM Black Família 100GB, por exemplo, é possível chegar até 165GB com todos os bônus disponíveis no período. A internet que não for utilizada em um mês acumula para o seguinte, podendo até dobrar o pacote contratado. Os clientes também contam com o Atendimento VIP com o TIM Concierge.

Além dos smartphones, a operadora também oferece descontos em acessórios: AirPods Pro vão de R$ 2.099 por R$ 1.499 e todas as capas de celular saem pela metade do preço. As ofertas são válidas até 10 de maio e podem ser parcelados em até 21 vezes sem juros. Os clientes podem realizar a compra dos acessórios em loja física e os smartphones em Loja ou no site da operadora www.tim.com.br/lojaonline.

Já quem adquirir qualquer plano do TIM Controle até o dia 8 de maio terá grátis um bônus mensal de 20 GB de internet para navegar à vontade por um ano. Além disso, os clientes do pré-pago e do Controle da operadora vão poder participar de um sorteio no dia 28 de maio de R$ 200 mil no aplicativo TIM + Vantagens. Ao longo do “Mês das Mães”, a TIM ainda vai sortear em seu programa de relacionamento um Apple Watch Series 7, dois iPhone 13 Pro Max 128GB e uma bicicleta elétrica Bee U1 Lítio. Todas as quartas-feiras de maio, a operadora também oferecerá descontos especiais em importantes marcas, como Marisa, Vult e Giuliana Flores, para quem deseja presentear as mamães.

A operadora também preparou uma novidade para os usuários dos planos Corporativos: agora o TIM Black Empresa traz novas ofertas com Deezer Premium incluso, com mais de 73 milhões de músicas disponíveis, sem anúncios, para ouvir à vontade sem descontar da internet. Os clientes SMB contam com planos muito mais completos no portfólio, a partir de R$ 49,99, e escolhem o que mais se adequada ao seu perfil.