TIM combate a discriminação etária com inclusão de profissionais idosos

Em um cenário de aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população ativa no Brasil, pessoas com mais idade ainda encontram dificuldades no mercado de trabalho. Em pesquisa realizada pela TIM com 248 mil clientes, por meio da plataforma TIM Ads, 18% dos participantes afirmam já ter perdido uma oportunidade de emprego por conta da idade e 39% conhecem alguém que passou pela situação. Mais de 30% dos respondentes acreditam que são muito importantes as ações realizadas pelas empresas para combater a discriminação etária. A operadora, por exemplo, acaba de aderir ao Fórum Gerações e Futuro do Trabalho e lançou um programa interno para captar talentos acima dos 45 anos para vagas na empresa.

