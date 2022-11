TIM busca parceiros para atuar no segmento de pequenas e médias empresas em Manaus

A TIM está em busca de novos parceiros comerciais para atuar no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) em Manaus, no Amazonas. O parceiro TBP (TIM Business Partner) – como é chamado – é destinado a empresários ou comerciantes que queiram atuar na área de vendas neste ramo.

Segundo pesquisa da GEM/Sebrae, atualmente existem mais de 20 milhões de empresas no Brasil e quase 70% deste montante são de PMEs. “Sem dúvida é uma grande oportunidade para aqueles que querem ingressar no segmento, que durante a pandemia se destacou por oferecer um serviço essencial, sendo um ótimo negócio. Inclusive, em 2021 reestruturamos o canal para oferecer mais benefícios e bonificações e o parceiro poderá trabalhar de forma remota, realizando as visitas aos clientes pelas ferramentas digitais”, afirma Graciela Berlezi, diretora de Vendas da TIM no Centro-Oeste e no Norte. Este modelo permite que o parceiro conte com todo o apoio necessário para publicidade, software, logística e operação. “O investimento inicial é baixo já que todo o estoque de produtos é vendido e entregue direto pela TIM”, reforça a executiva.

A TIM também tem desenvolvido ofertas mais vantajosas para este segmento, uma delas é a oferta do TIM Black 10 GB, que oferece 10 GB + 20 GB de bônus, por R$ 52,99 ao mês e traz aplicativos ilimitados, como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Waze, Facebook Messenger, além do WhatsApp Business. Outra facilidade é que os aparelhos podem ser divididos em até 24 vezes na fatura e há opção em comodato (com empréstimo de aparelho sem custo).

Quem tiver interesse, pode se cadastrar no site da empresa ou entrar em contato pelo e-mail: pcsjunior@timbrasil.com.br.