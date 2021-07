TIM apresenta série documental sobre os 100 anos de participações brasileiras em Olimpíadas

A TIM, patrocinadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), apresenta a terceira temporada da série “100 Anos – O Brasil nas Olimpíadas”. Realizada pelo SporTV, em parceria com o Olympic Channel e a Federação Internacional de Cinema e Televisão do Comitê Olímpico Internacional, a produção estreou nesta semana no canal e na Globoplay, resgatando a história dos atletas brasileiros em mais de 20 modalidades esportivas, com imagens inéditas e raras do século XVII ao século XX.

A atual temporada tem 10 episódios e mostra a jornada do país em competições de ginástica artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, tênis, maratona, handball, esgrima e triathlon. Apresenta também a origem do campeonato brasileiro de futebol, a supremacia dos atletas do País no surfe – que estreia como modalidade olímpica em Tóquio – e a forte ligação do brasileiro com o jiu-jitsu, que ainda não faz parte do programa da competição mundial.

