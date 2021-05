TIM abre oportunidade para empreendedores do AM

Os serviços de telecomunicação se tornaram ainda mais essenciais durante o período de distanciamento social. Para estar ainda mais próxima dos clientes e atender à alta da demanda, a TIM está buscando parceiros comerciais para abertura de novas lojas no Amazonas. A prioridade, neste momento, é a expansão no município de Itacoatiara, em Manaus. Hoje, são sete lojas no estado. A expectativa é encerrar o ano com mais seis lojas parceiras da TIM no Amazonas.

Para os interessados em fazer parte do negócio, a oportunidade é para empreendedores com foco em tecnologia e inovação, que tenham perfil de investidor e que já possuam ou tenha disponibilidade para abertura de CNPJ.

Vale destacar que as lojas parceiras da TIM precisam ter uma equipe formada a partir de três funcionários, a depender do tamanho e da localização do espaço. Entre os benefícios oferecidos pela operadora estão o apoio ao desenvolvimento do negócio, programa de treinamento e reciclagem e visibilidade da marca. Os interessados devem fazer contato pelo e-mail msarah@timbrasil.com.br.

