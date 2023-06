‘Tia da Prosperidade’ discute desafios femininos para equilibrar vida e carreira em Manaus, dia 30

Com o tema ‘Como vencer os desafios e angustias femininas para equilibrar vida e carreira’, a treinadora Comportamental e certificada em Neuropsicologia Kerle Campos, mais conhecida como ‘A Tia da Prosperidade’, realiza em Manaus, dia 30 de junho, às 19h, no Impact Hub, localizado na avenida Efigênio Salles, 1299 – Aleixo.

O evento intitulado ‘Café da Prosperidade Feminina’, será o primeiro do ano e pretende ajudar e incentivar as mulheres, a crescer e se desenvolver tanto na vida pessoal quanto na profissional. “Se você se sente sobrecarregada e sem saber por onde começar, perdida com tantas demandas e com um certo desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, esse é um evento para quebrar essas barreiras e vencer na vida”, afirmou Kerle.

De acordo com ‘A Tia da Prosperidade’, as mulheres público-alvo desse evento, serão as que estão sobrecarregadas com tantas demandas do trabalho, domésticas e familiares, o que pode resultar em estresse e afetar negativamente a sua saúde mental e física, levando à falta de motivação, esgotamento e até mesmo problemas de saúde.

Para Kerle, com tantos desafios pela frente, a pessoa se sente como vivesse em um ciclo interminável de estresse e sobrecarga, sem perspectivas de melhorar suas situações financeiras ou pessoais, e que muitas vezes se torna muito angustiante e difícil de lidar.

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV): Em 2019, revelou que as mulheres dedicam, em média, 18 horas por semana a tarefas domésticas e cuidados com familiares. E em Pesquisa da Catho: Em 2020, mostrou que as mulheres ganham, em média, 20,5% menos que os homens. E para as empreendedoras há também as desigualdades de gênero em várias áreas, incluindo acesso a oportunidades de networking, mentoria e educação empreendedora.

De maneira simples e prática vai mostrar como enfrentar e superar esses desafios, fortalecer o seu emocional e sair desse circulo vicioso de angústia e muitas vezes de desespero e alcançar uma vida mais leve e próspera.

Para participar do ‘Café da Prosperidade Feminina’, basta entrar em contato pelo WhatsApp (92) 99300-7397 e depois pagar um valor simbólico de 27 reais e pronto, a pessoa vai ter uma noite incrível durante duas horas, com orientações de como prosperar e vencer na vida. Mas tem que correr, porque são vagas super limitadas.

Quem é Kerle Campos?

Matemática por formação pela UFAM, Treinadora Comportamental por propósito e missão de vida. É pós-graduada com MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Negócios pela Universidade Gama Filho; MBA em Finanças e Controladoria pelo IDAAM; Possui curso de aperfeiçoamento em Coaching e Carreira pela Faculdade Metropolitana (FAMEESP), Formação em Profissão Trainer pelo Instituto Kaercher de Desenvolvimento Humano e Formação em Treinadora Comportamental pelo Instituto Kaercher de Desenvolvimento Humano e Especialização em Neuropsicologia pela FAMEESP.

Atua com treinamentos, palestras e organizações de eventos educacionais desde 2005. Atualmente, atua como creator da plataforma de empreendedorismo de Portugal Go Beesiness e como multiplicadora do IRME com programa Ela Pode, um programa que fomenta o empreendedorismo feminino e empregabilidade, desenvolvendo as habilidades socioemocionais para mulheres com o apoio do Google.