Terremotos atingem Paquistão deixando 15 mortos e vários feridos

Dois terremotos atingiram o Paquistão na manhã desta quinta-feira (7) — noite de quarta (6) no Brasil — e deixaram feridos e ao menos 15 mortos, de acordo com as autoridades locais.

“Entre 15 e 20 pessoas morreram até o momento. O número pode subir”, disse Naseer Nasar, chefe da autoridade de Gestão de Desastres da província do Baluchistão, à agência de notícias AFP .

O alto funcionário do governo provincial, Suhail Anwar Hashmi, informou que muitas das vítimas morreram devido ao colapso de tetos e paredes no local. De acordo com a agência, seis crianças estão entre os mortos.

O primeiro terremoto teve magnitude de 5,7 graus e uma profundidade de cerca de 20 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Em seguida, outro tremor foi registrado de magnitude 4,6, a 10 quilômetros de profundidade. Por ser considerado mais próximo do nível do solo, o abalo pode causar mais estragos.

