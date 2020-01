Terremoto na Turquia deixa 29 mortos e mais de 1.400 feridos

Equipes de resgate procuravam neste sábado (25) sobreviventes presos sob os escombros de prédios que desabaram após um forte terremoto atingir o leste da Turquia no final da sexta-feira, matando 29 pessoas e ferindo mais de 1.400.

As emissoras turcas mostraram imagens de equipes de resgate retirando pessoas dos destroços, cerca de 21 horas após o terremoto.

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que cerca de 22 pessoas ainda estão presas. A Autoridade de Emergência e Desastres da Turquia (AFAD) disse depois que 43 pessoas haviam sido resgatadas até agora.

O terremoto de magnitude 6,8 sacudiu a província de Elazig, cerca de 550 km a leste da capital Ancara, pouco antes das 21h no horário local, e foi seguido por 462 tremores secundários, de acordo com a autoridade de emergência.

As equipes de resgate trabalharam a noite toda com as mãos, brocas e escavadeiras mecânicas para remover tijolos e gesso de prédios que desabaram em Elazig, onde a temperatura da noite caiu para 8 graus Celsius negativos. Um frio semelhante era esperado na noite de sábado.

fonte: reuters

