Terremoto de magnitude 7,3 atinge a Indonésia

Um tremor de magnitude 7,3 foi registrado hoje (14) no leste da Indonésia. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico divulgou alerta que, posteriormente, foi cancelado.

O abalo ocorreu na madrugada, a uma profundidade de 18,5 quilômetros (km) no Mar das Flores, a cerca de 100 km de distância da localidade de Maumere, indicou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto poderá desencadear ondas perigosas ao longo da costa, situada em um raio de mil km do epicentro, de acordo com o centro.

A agência meteorológica indonésia alertou para a possibilidade de um tsunami, na sequência do tremor.

“Pedimos às pessoas que se encontram nas zonas costeiras para se afastarem das praias, especialmente no lado norte, onde em 1972 ocorreu um grande maremoto”, disse um representante local, Anton Hayon.

Algumas horas depois do sismo, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico no Hawaii e a agência indonésia suspenderam o alerta.

Maumere é a segunda maior cidade das Flores, com 85 mil habitantes.

As autoridades indonésias não registraram vítimas ou danos causados pelo sismo, para o qual o USGS indicou magnitude de 7,6, revista entretanto para 7,3.

O porta-voz da Agência de Mitigação de Desastres da indonésia, Abdul Muhari, disse que os moradores sentiram fortemente o tremor e imagens transmitidas pela televisão mostraram pessoas fugindo de edifícios.

A Indonésia, um vasto arquipélago com 270 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por sismos, erupções vulcânicas e tsunamis por estar assentada no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, área de grande atividade sísmica e vulcânica.

Em janeiro, um tremor de magnitude 6,2, na província de Sulawesi ocidental, deixou pelo menos 105 mortos e perto de 6,5 mil feridos.

fonte: RTP