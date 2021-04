Terremoto de magnitude 4,7 atinge Barcelos e estados da região norte

Um terremoto de magnitude 4,7 na escala Richter ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (28), tendo seu epicentro no município de Barcelos, no interior do Amazonas, próximo à divisa de Roraima. O tremor foi sentido pela população local de 27 mil habitantes, além de ser notado na capital Manaus, a 400 km de distância.

Segundo o site Folha de São Paulo, O registro foi feito por captadores locais e foi divulgado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que avaliou o ponto de abalo em uma profundidade de aproximadamente dez quilômetros do solo, com pouco potencial de causar danos na comunidade que habita a superfície da região.

Este foi o segundo tremor sentido este ano na região superior da América do Sul, com o primeiro registro de 2021 datado em 31 de janeiro. Na ocasião, moradores de Roraima e parte do Amazonas sentiram os tremores de um terremoto na Guiana, cuja magnitude atingiu 5,7.

Conforme notificado pela plataforma de geologia, não houve registros de feridos ou mortos pelo terremoto, apenas com algumas leves rachaduras em estruturas da cidade.

