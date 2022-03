Terremoto de escala 7,3 atinge nordeste do Japão com alerta de tsunami

Um forte terremoto atingiu a costa nordeste do Japão nesta quarta-feira (16), balançando prédios e provocando alerta de tsunami.

O tremor teve magnitude de 7,3 e foi superior a 6 em escala de intensidade japonesa, o que significa que teve força suficiente para impedir que pessoas permanecessem em pé, de acordo com a emissora pública NHK.

#BigBreaking #BreakingNews #earthquakes #tokyo #japan A strong earthquake jolted Japan's northeast coast, shaking buildings and triggering a tsunami warning. The tremor registered magnitude 7.3 and as high as a 6-plus on the Japanese shaking intensity scale. curtsy- NHK pic.twitter.com/A1pAvn0iKr

— chandrakant shinde (@shindeckant) March 16, 2022