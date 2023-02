Terremoto atinge Turquia e Síria e deixa mais de 600 mortos

Pelo menos 641 pessoas já morreram num poderoso terremoto que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira (6). Com 7,8 pontos de magnitude na escala richter, o fenômeno também deixa centenas de desaparecidos que estão presos nos escombros dos prédios e construções que foram destruídos. A expectativa é que o número de mortos suba ao longo do dia.

O epicentro do terremoto foi na Turquia e foram registrados a 17,9 km de profundidade na cidade de Gaziantep, sudeste do país, próximo da fronteira com a Síria. Entre os turcos, há ao menos 386 mortos e mais de 2.320 feridos segundo o balanço mais recente divulgado pelo vice-presidente turco, Fuat Oktay. Os abalos foram sentidos também na capital, Ankara, e em outras cidades. Os aparelhos registraram um sismo inicial e, logo em seguinda, mais dois terremotos aconteceram na mesma região.

Na Síria, os tremores já mataram ao menos 284 pessoas e há mais de 650 feridos após o desabamento de casas em várias cidades.