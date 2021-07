Terminal de Integração 6 passa por vistoria técnica

ma vistoria técnica foi realizada no Terminal de Integração 6 (T6 Elso do Carmo Ribeiro), no bairro Lago Azul (zona Norte), por técnicos da Prefeitura de Manaus, para verificação dos ajustes que estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação aconteceu nesta manhã de segunda-feira, 19/7, com objetivo de analisar possíveis ajustes, para que o local passe a operar como integração e atenda as zonas Norte e parte da zona rural, no entorno da AM-010.

“É uma determinação do prefeito David Almeida, para que o terminal passe a operar e atender a demanda de usuários do sistema de transportes dessa região e possamos oferecer conforto, qualidade e agilidade nas viagens. Vimos verificar os ajustes nas sinalizações de trânsito, iluminação das plataformas e assentos para os usuários, reforço do pavimento nas vias externas para suportar o tráfego dos ônibus na via”, disse Mesaque Oliveira, membro da Comissão de Recebimentos de Obras do IMMU.

Para o funcionamento do terminal, foi verificado que a circulação dos ônibus será ajustada para que a entrada e a saída dentro do terminal possam ser realizadas em sentido duplo, além do reforço na sinalização viária na parte externa do local, proporcionando mais segurança e agilidade nas vias do entorno.

O terminal tem previsão de comportar 14 linhas de ônibus para atender usuários e funcionará com ônibus troncais e linhas alimentadoras, que farão a conexão com os demais terminais da cidade, além de seguir até o Centro.

