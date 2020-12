Terminal 6 começará a funcionar a partir de terça-feira (29)

O Terminal de Integração 6 (T6) deve começar a funcionar na terça-feira (29), no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. A inauguração do espaço foi realizada pela Prefeitura de Manaus neste sábado (26).

Conforme a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a estimativa é que cerca de 700 mil passageiros utilizem o terminal diariamente. O custo da obra foi de R$ 16 milhões.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que os ônibus devem começar a operar dentro do terminal a partir de terça-feira. Inicialmente, serão 14 linhas operando no local.

“Estamos vendo alguns ajustes técnicos com o pessoal do Sinetram para colocarmos os ônibus todos aqui. Essas linhas vão vir do bairro para o terminal, em seguida o transbordo para o Centro ou para outra parte da cidade. A ideia é diminuir o máximo que pudermos o tempo que o usuário fica dentro de um ônibus”, disse o diretor de transporte urbano do Immu, Jean Faria.

Além do T6, a Prefeitura também inaugurou, neste sábado, mais duas novas estações de transferências de passageiros. A estação Arena está localizada na avenida Constantino Nery e a estação Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós.

As novas estações são semelhantes às duas que foram entregues no bairro São Jorge e Parque das Nações, com embarque controlado eletronicamente, portas automáticas, plataformas, piso em asfalto rígido para garantir maior durabilidade e aguentar o fluxo de ônibus.

