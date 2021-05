Terminal 1 é reinaugurado e linhas de ônibus têm itinerários alterados

O Terminal de Integração da Constantino Nery (T1) e a Estação de Transferência Arena 2 (E2), foram entregues pela Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (17), para atender os usuários do transporte público e melhorar a mobilidade urbana.

Segundo o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, o sistema de terminal e estação diminuirá a quantidade excessiva de ônibus no centro da capital, além de dar mais possibilidades de locomoção para o usuário.

“Com as estações, os terminais será desafogados e diminuirá a quantidade de pessoas e também de ônibus, pois foi necessário fazer alterações em algumas rotas. O IMMU também tem projetos para estender esse projeto de estações de ônibus, incluindo o terminal da Matriz, que é muito pedido pela população” disse.

Fiscais do IMMU estarão no T1 e E2 orientando os passageiros quanto aos locais de paradas de ônibus e onde poderão embarcar em direção a outros terminais de integração da cidade.

Mudanças nas linhas

Com o funcionamento das plataformas, haverá mudanças de itinerário em algumas linhas de ônibus da zona Oeste da cidade. As linhas 036, 200, 202, 204, 206, 222, 225, 402 e 407 que faziam o trajeto do bairro até a Praça da Saudade e Centro, passarão a realizar o embarque e desembarque de passageiros na Estação de Transferência Arena (E2) que foi preparada para receber os passageiros das zonas Oeste, Norte e Centro-Sul. Essas linhas só atenderão como alimentadoras e receberão nova numeração.

Sobre as linhas do T1, a Linha 036 vai passar a ser A036 e irá atender a Vila Marinho e o bairro Santo Agostinho. A linha 200 que atende os conjuntos Dom Pedro e Promorar, ambos no bairro Alvorada, passará ser a linha A200. A 202 que atende os bairros Paz e Redenção vai ser a linha A202.

Já linha 204 que faz o itinerário Jardim Versalles e Alvorada será a linha A204. A linha 206 vai passar ser a A206 que atende o bairro Redenção. A linha 222 que atende o Promorar e partes do bairro Alvorada passa a ser A222. A linha 225 está com a numeração de A225 e atende o bairro Nova Esperança. A linha 402 que atende o bairro União será a linha A402. A 407 no conjunto Jardim Primavera e bairro Parque dez será a linha A407.

Os passageiros terão como opção para o Centro e T1, as linhas 300, 306, 356, 357, 448, 500, 560, 640. A linha 227 vai ao Centro pela avenida Djalma Batista; a linha 215 segue em direção ao Ceasa; para o aeroporto a linha 306 vai fazer o trajeto; a linha 010 segue em direção ao T2 no bairro Cachoeirinha, zona Sul; as linhas 300, 357, 448 e 640 seguirão em direção ao T3 no bairro Cidade Nova, zona Norte e para o T4, as linhas 560 e 640 farão o itinerário.

A prefeitura informa que os ônibus que seguiam em direção ao T1 e trafegam pela rua Ferreira Pena, deixarão de trafegar por essa via e retornarão à avenida Constantino Nery para acessar o T1. As paradas de ônibus que eram provisórios devido as obras do terminal e que foram construídas ao longo da via, serão desativadas.

FONTE: D24AM

Comentarios