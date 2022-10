Terminais de ônibus da capital recebem serviço de lavagem

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), vem reforçando o serviço de limpeza pública, realizando lavagem em todos os terminais da cidade, local por onde passa um grande fluxo de pessoas todos os dias.

Cerca de dez servidores realizam a lavagem que ocorre no turno da noite, para não atrapalhar as pessoas que usam as plataformas para locomoção. Nos terminais, os trabalhos de varrição e recolhimento de lixo são diários, com equipe fixa em cada espaço, para atender a demanda.

O secretário da pasta, Sabá Reis, disse que esse serviço de lavagem nos terminais tem de ser constante e que o trabalho que a Semulsp realiza na cidade é para todos.

“De Norte a Sul, de Leste a Oeste desta cidade, nós compreendemos que o tratamento tem de ser igual. É assim que o prefeito David Almeida, que me confiou este trabalho, quer que seja”, ressaltou.

Além da lavagem dos terminais, algumas ruas e avenidas estão recebendo o serviço, com máquinas de varrição, que tem o papel de auxiliar na limpeza da cidade.

Assessoria